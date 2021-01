Weil wegen der Coronakrise der traditionelle Filmbrunch des BR nicht stattfinden kann, hat der Sender seine Fiction-Pläne nun digital bekanntgegeben. Neben viel Bewährtem setzt man unter dem Titel "3 Frauen, 1 Auto" auf eine Webserie, die von Bavaria Fiction produziert wird. 20 Folgen mit einer Laufzeit von jeweils vier Minuten sollen entstehen, die Hauptrollen spielen Luise Kinseher, Angela Ascher und Susanne Wiesner. Für die Bücher verantwortlich zeichneten Thomas Lienenlüke und Bernd Maile.

Und darum geht’s in der neuen Webserie: Christl (Angela Ascher) und Julia (Susanne Wiesner) bilden seit einiger Zeit eine gut funktionierende Fahrgemeinschaft zu ihren Arbeitsstätten in der Münchner Innenstadt. Als Birgit (Luise Kinseher) wegen Alkohol am Steuer ihren Führerschein verliert, bleibt ihr nichts Anderes übrig, als sich dem Duo anzuschließen. Die drei Berufspendlerinnen sind nicht ganz perfekte Frauen, an deren Leben und Seelenleben die Zuschauerinnen und Zuschauer teilhaben – zwei Wochen lang, jeden Tag aufs Neue, morgens auf dem Weg zur Arbeit und nachmittags zurück nach Hause.

Ansonsten gibt es im Serien-Bereich des BR in diesem Jahr vor allem bekannte Formate. So geht "Dahoam is Dahoam" natürlich weiter und für Das Erste produziert man neue Staffeln von "Watzmann ermittelt" (Start am 3. Februar) und "Hubert ohne Staller". Oft im Dienst werden auch Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer sein, gleich drei Münchner "Tatort"-Ausgaben sollen 2021 im Ersten laufen. Hinzu kommt noch ein "Tatort" aus Franken, macht insgesamt vier "Tatorte", die der BR in diesem Jahr beisteuert. Auch zwei "Polizeiruf"-Filme des BR sind für das laufende Jahr geplant.

Bereits bekannt war, dass im Ersten am 10. Februar der BR-Film "Herren" ausgestrahlt wird. Darin spielt Tyron Ricketts einen Capoeira-Trainer, der seinen Job hinschmeißt, weil nicht er, sondern der Sohn des Chefs neuer Leiter der Kampfsport-Schule wird. Am 10. März gibt’s zudem "Tanze Tango mit mir" zu sehen. Nach einem überstandenen Herzinfarkt wird Frank (Michael A. Grimm) darin aus dem Krankenhaus mit dem Rat des Arztes entlassen, übermäßige körperliche Anstrengungen in Zukunft zu vermeiden. In dem Theater, in dem Frank als Pförtner beschäftigt ist, probt derweil eine Tangotanzgruppe. In der Abgeschiedenheit der Pförtnerloge macht Frank erste Tangoschritte und entwickelt eine nie geahnte Faszination für diese Tanzkunst.

Ebenfalls noch für 2021 angekündigt ist der Film "Geliefert", in dem Bjarne Mädel eine Hauptrolle spielt. Mädel verkörpert in dem von TV60 produzierten Film den Paketzusteller und alleinerziehenden Vater Volker. Die langen Arbeitstage, die miserable Bezahlung und die Pubertät seines Sohnes Benny (Nick Julius Schick, "Club der roten Bänder") bringen Volker zunehmend an persönliche Grenzen. Als Benny überlegt, zurück zu seiner alkoholkranken Mutter zu ziehen, gibt Volker seine Integrität auf und nimmt einen illegalen zweiten Job an, um schnell an Geld zu kommen. Doch die vermeintliche Lösung seiner Probleme zieht Volker nur noch tiefer in den Strudel – er steht vor den Scherben seiner Existenz. Das Drehbuch stammt von Jan Fehse.

© ARTE/BR/TV60/Jürgen Olczyk Bjarne Mädel ist "Geliefert"

Und mit "Faltenfrei" hat der BR schon vor einiger Zeit einen Film angekündigt, der aus der Feder von "Vorstadtweiber"-Schöpfer Uli Brée kommt. Darin geht es um Stella Martin (Adele Neuhauser), die in der Beauty-Branche zum Kult geworden ist. Die Produkte ihrer "Faltenfrei"-Linie sind heiß begehrt. Doch angesichts ihres Dauererfolgs mutierte Stella zur zynischen, kritikresistenten Alphafrau, die unbarmherzig in ihrem Reich herrscht und ihre Familie auf einen Nebenschauplatz verbannt hat. Doch nach Stellas 60. Geburtstag scheint ihr Zenit überschritten. Ihre neuesten Produkte verursachen ein kapitales Minus, und das Alter hat allmählich auch bei ihr Spuren hinterlassen. Aber das Schlimmste: Ehemann Georg (Thomas Limpinsel) soll ein Verhältnis mit einer wesentlich Jüngeren haben. Geschockt läuft Stella über die Straße, kollidiert mit einem Radler und erleidet eine Gehirnerschütterung. Einziger Ausweg aus ihrem Dilemma: eine Schönheits-OP mit Komplettrestaurierung. Doch da Stella verschweigt, dass sie noch unter Schmerzmitteln steht, wirkt die Narkose nicht, und Stella fällt auch noch vom OP-Tisch. Plötzlich kann sie hören, was andere Menschen über sie denken.

© BR/Julia Müller Reinhard Scolik

Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, ergänzt: "Diversität ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zu einem wichtigen und unumgänglichen Ziel geworden. Auch Film hat für mich die selbstverständliche Aufgabe, vielfältige Lebensrealitäten zu transportieren und sichtbar zu machen – ein Beispiel dafür ist unser Mittwochsfilm 'Herren', der am 10. Februar im Ersten gezeigt wird." Und auch beim Thema Gleichberechtigung würde ein Wandel stattfinden. "Nicht nur was Rollen und die erzählten Lebenswelten betrifft, sondern auch in den unterschiedlichen beteiligten Gewerken."