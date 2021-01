Streamingdienst Starzplay hat sich in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Benelux-Staaten sowie in der Schweiz die Rechte an einer Serienproduktion von HBO und Sky gesichert: "We Are Who We Are" wird am Sonntag, 7. März 2021 starten und dann wöchentlich veröffentlicht. Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name") feiert mit der Produktion sein Fernsehdebüt. Paolo Giordano und Francesca Manieri ("Call Me By Your Name", "200 Meters") sind die Drehbuchautoren an der Seite von Guadagnino. Zur Besetzung zählen Chloë Sevigny ("Big Love“, "The Act“), Jack Dylan Grazer ("Shazam!", "Stephen Kings Es"), Alice Braga ("Queen of the South", "Samantha!") und andere.

Die acht Episoden haben eine Länge von jeweils rund 60 Minuten. Erzählt wird die Geschichte zweier amerikanischer Jugendlicher, die auf einer US-Militärbasis in Italien leben. Die Serie erforscht Freundschaft, erste Liebe, Identität und führt das Publikum in all die chaotischen Freuden und Ängste des Teenagerdaseins ‒ eine Geschichte, die überall auf der Welt passieren könnte, aber in diesem Fall in diesem kleinen Stückchen Amerika in Italien. Den internationalen Vertrieb des Formats hatte Freemantle übernommen. In Italien zeigte Sky Atlantic die Serie im vergangenen Herbst.

Derweil hat sich Sky in dieser Woche erstmals tiefer in die Karten des kommenden Originals "Intergalactic" blicken lassen. Dabei handelt es sich um ein Gefängnis-Ausbruchsdrama im Weltraum mit zunächst acht Episoden. Julie Gearey ("Prisoner's Wifes") hat die Serie rund um eine furchtlose Polizistin (Savannah Steyn) geschrieben. Die Polizistin Ash Harper wird in der Serie in eine entfernte Gefängniskolonie verbannt, ist aber unschuldig verurteilt. Auf dem Weg dorthin inszenieren Ashs Mitgefangene eine Meuterei und übernehmen die Kontrolle über ihr Gefangenentransportschiff. Nach dem Tod der Besatzung will die Mafia-Anführerin Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) mit ihrer Bande die freie Welt - Arcadia - erreichen; und Ash ist die einzige Pilotin, die sie dorthin bringen kann. Ash ist gezwungen, sich ihnen auf der Flucht in eine ferne Galaxie und in eine ungewisse Zukunft anzuschließen. Die Serie entstand unter dem Dach der Sky Studios, Produzent ist Nick Pitt ("Black Mirror", Misfits"). Der 29. April 2021 ist derzeit als Starttermin für die neue Serie in Deutschland auserkoren. Die Produktion landet bei Sky Ticket, SkyQ und bei Sky Atlantic.