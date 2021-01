am 25.01.2021 - 15:26 Uhr

DAZN hat "Kicker"-Informationen auf seiner Facebook-Seite bestätigt, wonach sich der Streaming-Dienst Übertragungsrechte an der FIFA-Klub-WM gesichert hat. Es handelt sich dabei um Partien, die im Februar in Katar stattfinden. Der FC Bayern ist als UEFA Champions-League-Sieger für das Turnier spielberechtigt. Die Elf von Hansi Flick steigt zum Halbfinale ins Geschehen ein. Mögliche Gegner am Montag, 8. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit: Der katarische Meister Al-Duhail oder der afrikanische Champions-League-Sieger Al Ahly Kairo. Beide tragen den Wettbewerb um einen Halbfinal-Einzug noch auf dem grünen Rasen aus.

Unabhängig vom Ausgang dieses Spiels wird Bayern München noch ein zweites Match im Rahmen des Wettbewerbs bestreiten – am Donnerstag, 11. Februar. Entweder ein Spiel um Platz drei (dann um 16 Uhr) oder aber das Finale (19 Uhr). DAZN hat sich obendrein auch die Übertragungsrechte am zweiten Halbfinale gesichert.

Womöglich gab es keinen großen Kampf um die TV-Rechte in Deutschland. Andere Sender, etwa die ARD, das ZDF oder auch RTL hatten schon in vergangenen Wochen bekundet, dass sie nicht planen, die FIFA-Klub-WM zu übertragen. 2013, als der deutsche Rekordmeister bis dato letztmals an dem Wettbewerb teilnahm, liefen Halbfinale und Finale noch im Ersten.