Bei HBO Max gibt es Berichten von "Hollywood Reporter" und "Variety" zufolge derzeit wohl Überlegungen, mit einer neuen Live-Action-Serie in die Zauberwelt von Harry Potter einzutauchen. Offiziell heißt es von HBO Max zwar, dass sich derzeit keine solche Serie in Entwicklung befinde, unter Berufung auf mehrere nicht namentlich genannte Quellen heißt es aber in den Branchendiensten, dass Verantworltiche des Warner-Streamingdienstes sich mit potentiellen Autoren getroffen haben, um über verschiedene Ideen zu sprechen, wie man das Franchise für den Streaming-Dienst neu auf den Bildschirm bringen könnte.

In der Natur der frühen Phase der Gespräche liegt auch, dass noch völlig unklar ist, wie eine solche Serie aussehen könnte - also ob Harry Potter selbst darin eine Rolle spielen würde, wo sie zeitlich in Bezug auf die Romane und den darauf basierenden Filmen angesiedelt sein könnte. Dass es solche Überlegungen gibt, liegt allerdings nahe: Um die eigenen Streaming-Dienste zu pushen weiten die Medienkonzerne ihre erfolgreichsten und etablierten Franchises derzeit mit immer neuen Ablegern aus - man denke nur an Marvel und "Star Wars" bei Disney als Paradebeispiel.

Die Rechte-Lage ist bei Harry Potter etwas kompliziert. Nicht nur das Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling ein Mitspracherecht bei allem hat, was das Franchise angeht, 2016 hatte Warner in den USA auch einen umfangreichen Rechtevertrag mit NBC Universal abgeschlossen. Dieser umfasst beispielsweise das Recht für die Harry-Potter-Welten in den Freizeitparks von Universal, aber auch Ausstrahlungs- und Streaming-Rechte für die Potter-Inhalte. Das führt etwa auch dazu, dass Warners Streaming-Dienst HBO Max die Potter-Filme nicht anbieten kann. Zum Start des Streaming-Dienstes im Frühjahr letzten Jahres hatte HBO Max die Rechte zwar kurzzeitig erworben, inzwischen sind sie dort aber wieder verschwunden und werden demnächst zum NBC-Universal-Streamingdienst Peacock zurück wechseln.