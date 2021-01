© kabel eins

Angekündigt ist die Sendung als "Ratespaß für die gesamte Familie". In dem Ranking-Format sollen die Zuschauer das Land von einer "ganz anderen Seite" kennenlernen. So werden in jeder Folge gemeinsam mit den Prominenten 13 Geheimnisse gelüftet. Dabei geht es beispielsweise um verborgene Schätze, fliegende Tomaten in Berlin oder unchristliche Symbole am Kölner Dom.

Die Promis bekommen in "Deutschlands größte Geheimnisse" Einspielfilme gezeigt und müssen dann versuchen, das Geheimnis zu erraten. Als prominente Gäste mit dabei sind unter anderem Ruth Moschner, Peter Giesel, Janin Ullmann, Matthias Distel, Janine Kunze oder auch Faisal Kawusi.