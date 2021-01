Die großen TV-Konzerne sind letztlich mit einem blauen Auge durch das Corona-Jahr 2020 gekommen, so kann man inzwischen festhalten. Eine deutlich stärker als erwartete Erholung der TV-Werbemärkte zum Jahresende sorgte dafür, dass die eigenen Prognosen ebenso wie die Analysten-Schätzungen letztlich deutlich übertroffen wurden. In der vergangenen Woche verkündete bereits ProSiebenSat.1 die frohe Botschaft, nun legte auch die RTL Group mit vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen nach.

Demzufolge erwirtschaftete die RTL Group im Gesamtjahr 2020 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Noch Mitte November hatte man in seinem Ausblick aufs Gesamtjahr mit 5,8 Milliarden Euro gerechnet - und schon das war eine Anhebung, weil auch das 3. Quartal die pessimistischen Erwartungen schon übertroffen hatte. Ganz wettmachen konnte die RTL Group die massive Corona-Delle im 2. Quartal allerdings erwartungsgemäß nicht, im Vergleich zu 2019 bleibt ein Umsatz-Rückgang um die zehn Prozent bestehen. So lag der Gesamt-Umsatz 2019 noch bei 6,65 Milliarden Euro.

Noch deutlicher als beim Umsatz übertraf die RTL Group die Erwartungen beim Gewinn. Das Adjusted EBITDA, also der um nicht-operative und außergewöhnliche Effekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, lag 2020 nach den vorläufigen Zahlen bei rund 850 Millionen Euro. Das war zwar noch immer erheblich weniger als die 1,156 Milliarden Euro im Jahr zuvor, doch noch Mitte November hatte man als Erwartung fürs Gesamtjahr rund 720 Millionen Euro in Aussicht gestellt - trotz Lockdown hat also ein gewaltiger Jahresendspurt nochmal ordentlich Geld in die Kassen gespült.

Bei all diesen Werten handelt es sich um noch nicht testierte, vorläufige Zahlen, an denen sich für gewöhnlich aber nichts grundsätzliches mehr ändern wird. Die endgültigen Zahlen wird die RTL Group wie geplant am 12. März veröffentlichen.