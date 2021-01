am 27.01.2021 - 12:22 Uhr

Im ARD-Studio Rom gibt es schon bald eine neue Chefin, zum 1. Februar übernimmt Anja Miller die Leitung des Büros. Sie folgt damit auf Ellen Trapp, die mehr als fünf Jahre lang das Studio geleitet hatte und nun zum BR nach München zurückkehrt. Das Rom-Büro der ARD wird traditionell vom BR geführt, auch Miller ist bereits seit 1993 für das Unternehmen tätig. Zuerst arbeitete sie beim Hörfunk im Studio Franken, danach absolvierte sie ein Volontariat und kam über die Wirtschaftsredaktion Fernsehen zum ARD-Mittagsmagazin. Dort war sie zehn Jahre stellvertretende Leiterin.

Danach verantwortete Miller die Ausbildungsredaktion des Bayerischen Rundfunks, anschließend leitete sie die Fernsehaktualität beim BR und war verantwortlich für "Rundschau", "Abendschau" und Zulieferungen für die "Tagesschau". In ihrer neuen Position dürfte Miller gleich von Beginn an viel zu tun bekommen: Erst am Dienstag legte Ministerpräsident Giuseppe Conte sein Amt zurück. Derzeit wird nach neuen Mehrheiten im Parlament gesucht. Ausgang offen.

Miller berichtet schon seit einigen Tagen aus Rom, sie wird sich in den kommenden Jahren aber nicht nur um Italien kümmern. Das ARD-Studio Rom verantwortet auch die Berichterstattung aus Malta, Griechenland und dem Vatikan.