am 27.01.2021 - 14:29 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Sommer schickt Vox demnächst "Die Autodoktoren" in die zweite Staffel. Diese fällt mit insgesamt sechs Folgen etwas umfangreicher aus als die erste und wird ab dem 21. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntag um 18:10 Uhr zu sehen sein. Die erste Staffel hatte es im vergangenen Jahr im Schnitt auf mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht.

Im Mittelpunkt der von Fabula Film produzierten Dokusoap stehen die beiden Kfz-Meister Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul, die dem Vox-Publikum als langjährige Gesichter einer Rubrik des Magazins "auto mobil" bereits bestens bekannt sind. In ihrer neuen Sendung erzählen sie von jenen Geschichten, die sich abgespielt haben, als die Kameras ausgeschaltet waren.

Im Anschluss an "Die Autodoktoren" gibt es zudem ein Wiedersehen mit der Garten-Soap "Ab ins Beet!", die seit vielen Jahren zu den Dauerbrennern im Vox-Programm zählt. Gezeigt werden die neuen Folgen wie gehabt sonntags um 19:10 Uhr. Tokee Bros. produziert das Format.