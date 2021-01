© Rakuten TV

Der Feed von CNN International wird in der TV-Plus-App auf Smart-TV-Geräten von Samsung Electronics ab dem Herstellungsjahr 2016 verfügbar sein. "Die Erweiterung der AVoD-Plattform TV Plus um CNN ist ein weiterer Beweis dafür, dass große globale Marken erkennen, dass wir die Vorzüge des Fernsehens mit der Intelligenz smarter, digitaler TVs vereinen", sagte Jacinto Roca, CEO und Gründer von Rakuten TV.

Phil Nelson, Chief Operating Officer bei CNN International Commercial: "In einer Zeit, in der CNN für die Bereitstellung von Fakten und Informationen wichtiger ist als je zuvor, freuen wir uns, auf diese innovative Plattform zu expandieren. Indem wir CNN International über die Nachrichtenplattform von Rakuten TV verfügbar machen, bieten wir den Nachrichtenkonsumenten in Deutschland und Großbritannien eine neue Möglichkeit, auf unsere Inhalte zuzugreifen. Gleichzeitig bieten wir Werbetreibenden eine weitere Plattform, über die sie mit diesen Zielgruppen in Kontakt treten können.“