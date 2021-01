Beim Programmausblick auf die kommenden Monate war noch vage von einer Ausstrahlung im Frühjahr die Rede. Nun ist klar, wann Joyn seine neue Coming-of-Age-Serie "Katakomben" an den Start bringen wird. Wie der Streamingdienst gegenüber DWDL.de bestätigte, soll die Neuesuper-Produktion ab dem 11. März zum Abruf bereitstehen. Allerdings bekommen nur zahlende Kunden die Serie zu sehen - um sich ein Bild vom Showdown zwischen Münchner Rich Kids und der Unterwelt machen zu können, ist, abgesehen von der ersten Folge, ein Joyn-Plus-Abo nötig.

In der Serie treffen die konträren Lebenswelten der Protagonisten in der Münchner Unterwelt aufeinander. Lilly Charlotte Dreesen, Nick Romeo Reimann und Yasin Boynuince spielen die drei Münchner "Rich Kids" Nellie, Max und Janosch, die ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen: Feiern. Diesmal allerdings nicht in einem Szeneclub, sondern auf einem illegalen Luxus-Rave in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof.

Was sie dabei nicht ahnen: Hier leben Menschen, die in der normalen Welt keinen Platz mehr finden. Nach einem Feuer eskaliert die Party in den Tunneln, eine Massenpanik bricht aus. Am nächsten Morgen wird klar: Neben dutzenden Verletzten gibt es auch drei Vermisste - darunter auch Max. Tyler aus dem Untergrund (gespielt von Mercedes Müller) hilft bei der Vermissten-Suche - doch mit welchem Motiv? Und wer profitiert tatsächlich vom Verschwinden?

Regie bei "Katakomben" führt Jakob M. Erwa. Gemeinsam mit Florian Kamhuber fungiert er auch als Head-Autor der Serie, hinter der neben Kamhuber auch Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente als Produzenten stehen. Insgesamt erstreckt sich die Handlung über sechs Folgen. Um den Weltvertrieb kümmert sich Beta Film.