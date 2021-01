Auch im Jahr 2021 wollen wir weiterhin im Auge behalten, wie sich Wiederholungsanteil im Abendprogramm der acht großen Vollprogramme entwickelt. Dazu berechnen wir für jeden Monat unseren Frische-Index. Ergibt an, wie hoch der Anteil an Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren am Programm zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht war. Dabei zeigt sich zum Start ins Jahr ein ziemlich deutlich zweigeteiltes Bild: Ganz vorne rangieren nahezu gleichauf die beiden öffentlich-rechtlichen Sender und RTL.

Im vergangenen Jahr hatte RTL hier sogar noch deutlich die alleinige Führung übernommen, dazu reichte es diesmal nicht, obwohl man mit der Dschungelshow einen ähnlich viel Sendezeit umfassenden Ersatz fürs zweiwöchige Dschungelcamp an den Start gebracht hatte. Dafür ließ man sich beispielsweise mit dem "Bachelor" etwas mehr Zeit, weil man zunächst dem DFB-Pokal aus dem Weg gehen wollte. Alles in allem war der Frische-Anteil mit 87 Prozent des Abendprogramms aber trotzdem enorm hoch, Das Erste kam auf den gleichen Wert, das ZDF lag bei 88 Prozent.

Dahinter kommt sehr lange nichts - und dann folgt ProSieben, dessen Frische-Anteil mit 42 Prozent des Abendprogramms aber trotzdem nicht mal mehr halb so hoch lag wie der des Spitzentrios. Dass er überhaupt so hoch ausfiel ist auch auf die langen Football-Übertragungen zurückzuführen, die ProSieben diesmal an gleich fünf Abenden prominent im Programm hatte, im Vergleich zu drei Abenden im vergangenen Jahr. Trotzdem fiel der Frische-Anteil etwas geringer aus als noch 2020. Sogar deutlich zurückhaltender als im vergangenen Jahr war Sat.1, das mit einem Frische-Anteil von nur knapp 30 Prozent gleichauf mit RTLzwei lag.

Für Vox ist ein sehr hoher Wiederholungsanteil im Januar nichts ungewöhnliches, hier hielt man sich auch 2020 schon deutlich zurück - wohl auch aus Respekt vor den geballten Programmstarts des großen Bruders RTL. Zwar lag der Wiederholungsanteil diesmal sogar etwas unter dem des Vorjahres, trotzdem bestanden gut drei Viertel des Programms aus ollen Kamellen - genauso viel wie bei Kabel Eins, das sonst in den meisten Monaten die rote Laterne alleine innehat.

FIX-Punkte

Januar 2021 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Januar 2020 Jahresschnitt '21

(vs 01-01/20) ZDF 88 von 100 -2 -4 88

( -4 ) Das Erste 87 von 100 -3 +8 87

( +8 ) RTL 87 von 100 +13 -7 87

( -7 ) ProSieben 42 von 100 +11 -4 42

( -4 ) Sat.1 31 von 100 -10 -13 31

( -13 ) RTLzwei 31 von 100 +1 +5 31

( +5 ) kabel eins 26 von 100 +7 -1 26

( -1 ) VOX 26 von 100 -8 +4 26

( +4 )

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.