In dem neuen ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" sind Anfang Januar erstmals Thomas Gottschalk, Palina Rojinski und Elyas M’Barek angetreten, um Joko Winterscheidt die Moderation zu stehlen. Und tatsächlich gelang das Thomas Gottschalk zuletzt auch, mit ihm als Moderator steigerte sich die Show in dieser Woche zu neuen Höchstwerten (DWDL.de berichtete). Nun hat Joko Winterscheidt in einem Interview mit der "FAZ" von den Qualitäten Gottschalks geschwärmt.

Er selbst wolle nie nach unten treten, das sei sein Arbeitsethos, sagt Winterscheidt. "Das ist für Gottschalk schwer – er kann nur nach unten treten, weil über ihm kommt keiner mehr. Also tritt er nach unten, macht das aber so souverän, dass man sich kaputtlachen muss – und in dem Moment, in dem man zum Gegenschlag ausholen möchte, ist er schon beim nächsten Spruch." Gottschalk habe eine Disziplin geschaffen, die er als einziger beherrsche. "Er hat eine unglaubliche Qualität darin, einen so sympathisch zu verarschen, dass der Verarschte selbst am lautesten lacht. Da könnte sich Oliver Pocher noch etwas abschauen."

Als Gottschalk "Wer stiehlt mir die Show?" moderierte, habe ihn das an "Wetten, dass..?" erinnert, so der ProSieben-Entertainer. "Ich habe mich ein bisschen wie Richard Gere gefühlt, der gleich zum Flieger muss. Es ist schwer zu beschreiben, wie es ist, so einer lebenden Legende beim Arbeiten zuzusehen. Für Gottschalk ist das eigentlich keine Arbeit, er macht das mit so einer Leichtigkeit, Schlagfertigkeit, Professionalität und Herzlichkeit. Ich wünschte, ich hätte etwas von ihm lernen können, aber dafür war ich viel zu fasziniert."

Und dann gibt Joko auch noch preis, wen er sich künftig als Gast in der Show vorstellen könnte. In der nächsten Wochen steht zwar die vorerst letzte Ausgabe an. Dass es aufgrund der starken Quoten weiter geht, kann jedoch als sicher gelten. Die Liste sei endlos, sagt Winterscheidt, der Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Tim Mälzer, Günther Jauch und Florian Silbereisen als potenzielle Gäste nennt. Jauch war übrigens bei der Gottschalk-Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" telefonisch ins Studio geschaltet, um dem Gastgeber Quiz-Tipps zu geben. "Der Aktienkurs steigt, aber bezahlen tun sie nicht", witzelte Jauch damals über ProSiebenSat.1.