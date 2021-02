© TVNow/Sebastian Geyer Valentina Pahde in "Sunny".

"Sunny – Wer bist du wirklich?" ist besetzt mit Valentina Pahde in tragender Rolle. Sie mimt auch hier die eigentlich aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannte Figur Sunny Richter, die von Berlin nach München zieht, um auf eine Fotografenschule zu gehen. Die Produktionsfirma UFA Serial Drama steht hinter den 20 Episoden. Die zehnteilige Fortsetzung der einstigen ARD-Soap "Verbotene Liebe", die nun die Geschichten einer neuen Generation erzählt, wartete unter anderem mit Darstellern wie Heinz Hoenig oder Frederik Götz auf – Jo Weil oder Wolfram Grandezka nahmen zudem ihre alte Rollen wieder auf.

Wie groß das Interesse an beiden Serien war, ist nicht abschließend geklärt. TVNow veröffentlicht bekanntlich keine Zugriffszahlen. "Verbotene Liebe – Next Generation" schaffte es zudem nicht ins lineare Programm. "Sunny – Wer bist du wirklich?" wurde einmal donnerstags zur besten Sendezeit bei RTL ausgestrahlt und brachte an diesem Oktober-Abend auf schwache 1,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Produktion nicht über etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil hinaus, was nicht gerade berauschend ist.

Hauptdarstellerin Valentina Pahde ist mittlerweile, wie von Anfang an geplant, wieder zurück im "GZSZ"-Kiez. Ihre Geschichte wird nun also in der Vorabend-Daily weitererzählt. Obendrein wird die Schauspielerin ab Ende Februar in der neuen Staffel von "Let's Dance" mittanzen.