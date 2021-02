Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat Endemol Shine Germany eine dreiteilige Webvideo-Reihe veröffentlicht. Über diese sollen jüngere Menschen, Kernzielgruppe seien 20- bis 30-Jährige, für das Thema Fake News sensibilisiert werden. In den Videos wollen der YouTuber El Margo und die YouTuberin SelfieSandra aufdecken, wie Fake News produziert und warum sie verbreitet werden.

Im ersten Video etwa stößt YouTuber El Margo während einer Netzrecherche auf eine Instagram-Seite, die ihn und YouTube-Kollegin SelfieSandra als vermeintliche Corona-Leugner darstellt. Die drei Videos sind zwischen knapp sechs und rund acht Minuten lang. "Desinformation ist nicht nur durch die andauernde Corona-Pandemie und die bevorstehenden Wahlen in den Fokus gerückt, sondern spielt in allen gesellschaftlichen Diskursen eine zunehmend wichtigere Rolle", sagt Nika Moro, bei Endemol Shine Germany Head of Educative Campaigning. In den vergangenen Monaten, so Moro, musste man beobachten, wie auch die Medienbranche mehr und mehr durch Fake News um Glaubhaftigkeit und Anerkennung im Hintergrund einer globalen Pandemie kämpfen musste. Das Projekt, das von der Berliner Endemol Shine Germany-Unit umgesetzt wurde, wolle seriösen Journalismus unterstützen und Medienkompetenz steigern.

"Durch die großartige Expertise, die Nika und ihr Team im Bereich Educative Campaigning mitbringen, konnten wir bereits unterschiedlichste Kampagnen weltweit, kanalübergreifend und effektiv umsetzen, Präventionsarbeit leisten, aufklären – und etwas bewegen. Diese Kernkompetenz erweitert und ergänzt das Portfolio der Endemol Shine Germany", lobt Fabian Tobias, Managing Director von Endemol Shine Germany.