Die Deutsche Telekom wird auch in den kommenden Jahren die 3. Liga übertragen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, verbleiben die Übertragungsrechte bis einschließlich der Saison 2022/23 bei der Telekom. Man nutze die Option, den ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) um eine Saison zu verlängern.

MagentaSport bleibt damit also weiterhin die Heimat der 3. Liga. Der Vertrag gilt zudem für die Frauen-Bundesliga, deren Rechte die Telekom ebenfalls verlängert hat. Die Telekom überträgt bereits seit der Saison 2017/18 alle Spiele der 3. Liga und ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga. Für MagentaSport sind die Übertragungen offenbar ein schöner Erfolg: So erreichen Top-Spiele der 3. Liga nach Angaben der Telekom inzwischen mehr als 200.000 Fans über die verschiedenen Verbreitungswege.

Ganz überraschend kommt die Vertragsverlängerung nicht, schließlich will die Telekom ihr Engagement im Live-Sport in den kommenden Jahren noch erweitern. Der Konzern hat sich bereits die Rechte an der in Deutschland stattfindenden Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert - ein Novum im deutschen Fernsehen (DWDL.de berichtete).