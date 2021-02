Die ARD hat auf dem Youtube-Kanal ihrer Telenovela "Rote Rosen" die Szenen mit Karl Dall zur Verfügung gestellt, für die der Entertainer noch kurz vor seinem Tod vor der Kamera stand. Herausgekommen ist ein rund 1:40 Minuten langes Video, das den Entertainer als gealterten Rockstar Richie Sky zeigt. Man habe sich für eine Veröffentlichung "zum Gedenken an Karl Dall" entschieden, heißt es.

Kurzer Rückblick: Im November gab die ARD bekannt, dass Dall für die Serie drehen wird. Der Schauspieler und Komiker sollte in 15 Folgen den Rockstar Richie Sky spielen, der deinen alten Kumpel und Band-Kollegen Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) besucht. Nur wenige Tage nachdem die Dreharbeiten mit Dall in Lüneburg begonnen hatten, erlitt der aber einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Karl Dall starb am 23. November - nicht einmal zwei Wochen nach der Ankündigung seines Serien-Engagements.

Eigentlich sollten die Szenen mit dem Entertainer Mitte Januar im Ersten zu sehen sein - dazu ist es aber nicht gekommen. Eine Sprecherin der Produktionsfirma Studio Hamburg Serienwerft erklärte damals unter anderem, dass die Szenen mit Dall in der Telenovela keine Berücksichtigung hätten finden können. "Wir haben ja leider nur einige wenige Szenen gedreht, die chronologisch auch nicht zueinander passen." Es habe kurz die Überlegung gegeben, die Szenen in einer Traumsequenz eines anderen Charakters einzusetzen, aber auch diese Idee verwarf man schließlich. Am Montag, den 1. Februar, hat man sich für eine Veröffentlichung via Youtube entschieden. An diesem Tag wäre Karl Dall 80 Jahre alt geworden.

Hier das Video mit den Szenen von Karl Dall: