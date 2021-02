Sky Deutschland wird im Frühjahr die nächste HBO-Serienproduktion zeigen. Im April, ein genauerer Termin steht derzeit auch bei HBO in den USA noch nicht fest, kommt "The Nevers" zu Sky Atlantic. Beschrieben wird das neue Format als epischer Mix aus Science-Fiction, Fantasy, History und Drama. Darum geht es: In den letzten Jahren der Regentschaft Königin Victorias wird London von den so genannten "Berührten" heimgesucht: Menschen, zumeist Frauen, die plötzlich über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügen.

Diese Fähigkeiten sind mitunter charmant, durchaus aber auch sehr beunruhigend. Laura Donnelly verkörpert in die Serie die als schlagfertig beschriebene Witwe Amalia, Ann Skelly ist als Erfinderin Penance zu sehen. Sie kämpfen gegen unzählige Feinde und müssen eine Mission verfolgen, die letztlich die Welt verändern könnte. Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. landress, Doug Petrie und Jane Espenson sind Schöpfer und Produzenten der Serie, Philippa Goslett ist ausführende Produzentin.

HBO hatte der Serie schon 2018 eine Straight-to-Series-Order gegeben, 2019 begannen dann die Dreharbeiten in London. Die Produktion musste im Frühjahr 2020 wegen der Coronapandemie unterbrochen werden. Medienberichten zufolge waren bis zu dieser Pause fünf, also die Hälfte aller Folgen fertig. Im September und Oktober 2020 wurden die Arbeiten letztlich wieder aufgenommen und schließlich auch komplettiert. Kurz nach dem Ende der Dreharbeiten gab Joss Whedon bekannt, dass er das Projekt verlasse.