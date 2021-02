Auf dem Musiksender Deluxe Music gibt es schon seit Jahren am späten Mittwochabend eine kleine Insel, auf dem der Sender auf Rockmusik setzt. Auch künftig soll sich immer mittwochs zwischen 23 und 1 Uhr alles um etwas härtere Musik drehen. Damit will man auch all den Musikliebhabern ein Angebot machen, die in der Vergangenheit bei RCK.TV zu Hause waren. Diesen Sender musste die High-View-Gruppe allerdings zum Jahreswechsel einstellen. Eine Aufrechterhaltung des Senders sei "weder mit Blick auf das Zuschauerpotential sinnvoll noch wirtschaftlich tragbar", hieß es damals im Hinblick auf die Tatsache, dass Vodafone den Sender vorher aus seinem Angebot gestrichen hatte.

Und doch kommt es bei der Rock-Fläche jetzt zu Veränderungen, denn Deluxe Music geht nämlich eine Kooperation mit Rock Antenne ein. Der Radiosender liefert ab sofort den Sound in den zwei Stunden auf dem Sender, dementsprechend heißt die Sendung auch "Rock Antenne Deluxe". Ulrike Unseld, die bei High View das Musikportfolio verantwortet, sagt: "Ohne Rockmusik und ohne Musikvideos wäre die Welt um einiges langweiliger. Wir freuen uns mit Rock Antenne einen reichweitenstarken und leidenschaftlichen Partner gefunden zu haben." Die neue Sendung sei von Rockliebhabern für Rockfans gemacht. "Zudem bieten wir natürlich mit der Bündelung der Reichweite von Radio und TV auch Partnern der Musikindustrie und Markenpartnern direkten Zugang zu der wohl leidenschaftlichsten Fangemeinde und Zielgruppe – den Rockfans. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern und auf viele neue Fans."

Und Guy Fränkel, Geschäftsführer und Programmchef von Rock Antenne, ergänzt: "Fernseher an, Musik lauter und abrocken! Ich bin total geflasht von der geballten Rockkompetenz unserer beiden Stationen und freue mich sehr auf das einzigartige Projekt mit Deluxe Music. Unsere Hörer und User werden es lieben, dass sie den besten Rock nonstop aus dem Radio jetzt sogar im TV zu sehen bekommen - und ich auch."