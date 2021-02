Albert Espinosa ist unter anderem deshalb bekannt, weil er vor rund einem Jahrzehnt die Idee für eine Serie namens "Polseres vermelles" hatte. In Deutschland wurde die Serie kurz danach von Vox adaptiert – und wurde der bis dato einzige echte Fiction-Erfolg des Kanals. Die Rede ist von "Club der roten Bänder". Jener Albert Espinosa schuf nun jüngst eine Eigenproduktion für das spanische Movistar+. Diese Serie, vertrieben von der Beta Film, schafft im kommenden Frühjahr den Sprung nach Deutschland und wird vom Bezahlsender Fox als "Alive and Kicking" gezeigt.

Jede der sieben 25 Minuten langen Folgen, die ab dem 27. April 2021 linear dienstags um 21 Uhr beim Sender zu sehen sind, greift das Thema psychische Gesundheit auf. Genau wie auch in "Club der roten Bänder" geht es im neuen Format um eine Gruppe von Jugendlichen, die genug haben von den strengen Regeln einer Klinik. In diesem Fall geht es um Restriktionen einer psychiatrischen Einrichtung, zähe Therapiesitzungen und heftige Medikamente.

Im Fokus der Handlung stehen Mickey (Álvaro Requena), Yeray (Marco Sanz), Samuel (Aitor Valadés) und Guada (Sara Manzano). Die Kids begreifen, dass es die Gesellschaft ist, die sie krank macht – und entschließen sich zur Flucht aus der Klinik. Auf ihrer Reise durch Europa, auf der sie auch den Bruder von Mickey suchen, werden sie natürlich jeden Tag mit ihren Krankheiten konfrontiert. Was sie nicht ahnen: Die Klinik hat längst einen Privatdetektiv angesetzt – und dieser ist ihnen auf den Fersen. Der Clou: Jede der sieben Episoden wird aus Sicht einer anderen Figur erzählt. Die ungewöhnliche Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten.

Syfy schickt besonderen Vampir auf die Erde

Ebenfalls noch im April nach Deutschland kommen wird das jüngst in den Vereinigten Staaten gestartete "Resident Alien". Die Sci-Fi-Dramedy soll in Deutschland nun am 8. April um 20:15 Uhr anlaufen und mit einer frischen Episode wöchentlich im Programm vertreten sein. Die auf einem Comic basierende Geschichte handelt von einem Vampir, der auf der Erde landet, wo er die Identität eines Arztes annimmt und somit untertaucht. Während er als Arzt vorgibt, alles für die Gesundheit der Menschen zu tun, hat er eigentlich aber eine ganz andere Mission: Er soll die komplette Menschheit vernichten. Als er dann aber noch in einen Mordfall verwickelt wird, überschlagen sich die Ereignisse und es stellt sich die Frage, ob es die Menschheit wirklich verdient hat, vernichtet zu werden.

Der unter anderem aus "Suburgatory" bekannte Alan Tudyk spielt die Hauptrolle in der Serie, die in Kanada aufgezeichnet wurde. Die erste Episode erreichte in den USA bei Syfy etwas mehr als eine Million Zuschauer.