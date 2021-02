am 03.02.2021 - 15:45 Uhr

Die Produktionsfirma Gaumont arbeitet an einer neuen Serie für Sky. Das Projekt hört auf den Namen "Die Wespe" und stammt aus der Feder von Drehbuchautor Jan Berger, der in der Vergangenheit unter anderem schon als Headautor und Executive Producer bei der deutschen Netflix-Serie "Wir sind die Welle" fungierte. Entsprechende Planungen bestätigte Sky am Mittwoch gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.

"Die Wespe" ist der Spitzname von Edi, einem Dartsprofi, der in der Krise steckt - Ruhm und Geld hat er ebenso verloren wie seine Frau. Die Sky-Serie erzählt davon, warum er sich nicht unterkriegen lässt, und wie er versucht, sich aus der Lebenskrise zu befreien.

Vor der Kamera setzen Sky und Gaumont auf ein prominentes Gesicht: Florian Lukas ("Weissensee", "Friesland", "Der Überläufer") übernimmt die Hauptrolle in der Produktion, bei der Hermine Huntgeburth als Regisseurin mit an Bord ist. Weitere Details zu der Serie, die von der Film- und Medienstiftung NRW mit 600.000 Euro gefördert wird, sind bislang noch nicht bekannt. Diese will der Bezahlsender zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren, heißt es aus Unterföhring.

Für Gaumont ist "Die Wespe" unterdessen bereits das zweite große Serien-Projekt in Deutschland: 2020 bescherte "Barbaren" dem Streamingdienst Netflix den bislang erfolgreichsten Neustart einer nicht-englischsprachigen Serie. Eine zweite Staffel ist hiervon bereits in Planung.