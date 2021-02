Susanne Kunz wird zum 1. März die Geschäftsführung der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) übernehmen, das hat die Organisation jetzt angekündigt. Kunz folgt auf Joachim Schütz, der Ende März in den Ruhestand geht - das hatte er bereits im Oktober 2020 angekündigt (DWDL.de berichtete). Mit Susanne Kunz übernimmt nun die ehemalige Media-Chefin von Procter & Gamble die Geschäfte der OWM, bereits seit 2003 ist sie als Mitglied im OWM-Vorstand im Verband engagiert.

Kunz wird die erste Frau sein, die an der Spitze der OWM steht. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: "Ich freue mich darauf meine Media Expertise und Erfahrung in neuer Funktion als GeschäftsführerIN der OWM einzubringen. In einem der bedeutsamsten Werbemärkte der Welt der Stimme der gesamten Werbungtreibenden Industrie Gewicht zu geben, ist eine wichtige und spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ich bedanke mich bei dem Markenverband, insbesondere Herrn Köhler, Herrn Schubert und Herrn Falke und dem OWM Vorstand, insbesondere Uwe Storch und Andrea Tauber-Koch für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Die OWM vertritt seit 26 Jahren die Interessen der Werbetreibenden im deutschen Werbemarkt und ist in den vergangenen Jahren zunehmend selbstbewusst geworden. So wendet man sich seit einiger Zeit im Vorfeld der Screenforce Days mit einem Forderungspapier an die TV-Vermarkter - und zeigt darin auch Probleme der Branche auf, die es aus Sicht der Werber gibt.

Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Susanne Kunz eine ausgewiesene Expertin in den vielfältigen Themen der OWM verpflichten konnten. Gerade auch ihre eigenen Erfahrungen, durch ihr bisheriges ehrenamtliches Engagement in der OWM, werden ihr einen bestmöglichen Start, eine starke Unterstützung des Vorstands der OWM sowie eine erfolgreiche Weiterentwicklung dieser starken Vertretung der werbenden Unternehmen ermöglichen. An dieser Stelle auch nochmals ein großer Dank an Joachim Schütz für die erfolgreiche Führung der Geschäfte in den letzten 15 Jahren."

Uwe Storch, Vorsitzender der OWM: "Ich freue mich mit Susanne Kunz eine der profiliertesten Media Expertinnen für die anspruchsvolle Aufgabe als Geschäftsführerin der OWM gewonnen zu haben. Ihre langjährige Media Expertise mit klassischen, aber auch gerade mit digitalen Medien prädestiniert sie geradezu für die Herausforderung der Interessensvertretung aller Mitglieder der OWM. Getreu dem Motto: Empower women and change the world!"