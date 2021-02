Sat.1 hat Details zu seiner im Dezember angekündigte "Waldrekord-Woche" bekanntgegeben, für die man mit der Stiftung Plant-for-the-Planet zusammenarbeitet. So findet diese zwischen dem 15. und 19. März statt, inhaltlich will man sich dann mit der Klimakrise und den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen. Den Auftakt macht dabei die Show "Luke! Die Umwelt und ich", die Sat.1 montags zur besten Sendezeit ausstrahlt. Luke Mockridge wird darüber hinaus das Gesicht der Aktion sein.

In "Luke! Die Umwelt und ich" will der Entertainer die Einwohner eines Dorfes dazu bringen, auf die Umwelt zu achten. Wenn sie genügend Strom sparen, spendet Mockridge 10.000 Bäume und dreht für die Einwohner einen Imagefilm. Im Studio quizzen Thorsten Legat, Janine Pink und Julian F. M. Stoeckel nicht um Geld, sondern um Baumspenden.

Am Donnerstag um 20:15 Uhr zeigt man dann "Promis, 7 Tage ohne… - Das Sat.1 Umweltexperiment". Darin müssen die Promis sieben Tage lang ohne Auto, Handy und mit so wenig Strom und Wasserverbrauch wie möglich auskommen. Mit dabei sind Joey Heindle, Willi Herren und Matthias Mangiapane. Später am Abend zeigt man noch "Operation Wald - So retten wir unseren Planeten": In der Dokumentation besucht Steven Gätjen den Bergwaldprojekt e.V., der sich Schutz, Erhalt und Pflege des Waldes zum Ziel gesetzt hat. Reporterin Janine Steeger trifft einen Waldbesitzer, der im Harz 40 Hektar Fichte an die Klimakrise und den Borkenkäfer verloren hat.

Aber auch fernab der Primetime sollen die Umwelt-Themen Platz finden. So etwa im "Frühstücksfernsehen" oder bei der "Akte". Montag bis Freitag zeigt man außerdem immer um 19:50 Uhr "Gute News" - die Sendung dient als Einleitung zu den "Sat.1 Nachrichten". Moderiert von Marlene Lufen und Daniel Boschmann geht es um informative und erfolgreiche Wege aus der Klimakrise. Zum Abschluss sendet Sat.1 freitags zur besten Sendezeit die Live-Show "Luke! Die Schule und ich - Umwelt-Spezial". Darin zieht Mockridge dann Bilanz und verrät, wie der aktuelle Stand bei den Baumspenden ist. Gleichzeitig ist die Show der Auftakt zur neuen "Luke! - Die Schule und ich"-Staffel.

Mark Land, stellvertretender Sat.1-Senderchef, sagt: "Im Frühstücksfernsehen am Morgen, in der Day Time, am Vorabend, in der Prime Time und mit der 'akte' und weiteren Dokus am späten Abend: In unserer ersten 'Sat.1 Waldrekord-Woche' orchestrieren wir die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit spannenden Interviews, Hintergrundberichten und unterhaltsamen Shows über das gesamte Programm. Am Freitag werden wir dann live mit Luke Mockridge schauen, was wir mit der Unterstützung unserer Zuschauer*innen erreichen konnten und sind sicher, gemeinsam ein wichtiges Zeichen für die Zukunft zu setzen."