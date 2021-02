Bei Pluto TV ist jetzt mit MTV Unplugged ein neuer Channel gestartet. Auf dem Kanal sind einige Konzerte nationaler und internationaler Stars der bekannten MTV-Reihe zu sehen. Angekündigt hat Pluto TV Auftritte von Samy Deluxe, Udo Lindenberg, Placebo und Pearl Jam. Der Channel soll "für kurze Zeit" bestehen bleiben, heißt es von Pluto TV.

Den Launch von MTV Unplugged hatte Olivier Jollet, seit Oktober 2016 Managing Director Europe der werbefinanzierten Streaming-Plattform, bereits vor einigen Tagen im DWDL.de-Interview angekündigt. Darin erklärte er auch, dass man derzeit grundsätzlich dabei sei, den Musikbereich auf Pluto TV zu stärken. Schon seit einigen Tagen verfügbar ist etwa der Channel Beat-Club. Dort gibt’s alte Folgen der gleichnamigen Reihe zu sehen. Die Sendung wurde zwischen 1965 und 1972 bei Radio Bremen ausgestrahlt und war die erste, die englischsprachige Musik ins deutsche Fernsehen brachte.

Darüber hinaus ist mit Clubbing TV nun ein dritter Channel gestartet, der sich an ein Publikum richtet, das Musik sucht. Dort will man sich an all die Menschen richten, die Festivals vermissen. "Ob Livesets von einigen der größten Festivals weltweit oder intime Sets nur für den digitalen Stream, dieser Channel macht das Wohnzimmer zum Dancefloor", heißt es in der Beschreibung von Pluto TV.