Die zurückliegende Woche war für "Täglich frisch geröstet" keine erfolgreiche. Ohne die "Dschungelshow" im Rücken verzeichnete die neue Late-Night-Show nur Marktanteile von 8,3 und 6,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zuletzt schalteten kaum mehr als eine halbe Million Zuschauer ein - eine Woche zuvor, als Jens "Knossi" Knossalli die Sendung erstmals bei RTL präsentierte, waren noch fast doppelt so viele dabei.

Angesichts dessen braucht es nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass es "Täglich frisch geröstet" demnächst noch schwerer haben dürfte, insbesondere dienstags, wenn die Konkurrenz bei ProSieben wieder ihren Show-Hit "The Masked Singer" auffährt. Während RTL zum Auftakt der neuen Staffel am 16. Februar noch "Die größten DSDS-Aufritte" dagegensetzt und die Knossi-Show zu später Stunde direkt gegen "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf antreten lässt, verfolgt der Kölner Sender in den darauffolgenden Wochen eine andere Strategie.

Der Dienstagabend ist ab dem 23. Februar nämlich vorübergehend ausschließlich Spielfilmen vorbehalten. So gibt es zunächst "Mechanic: Resurrection" und "Wild Card" zu sehen, ehe am 2. März "Das A-Team - Der Film" und "Creed II - Rocky's Legacy" folgen. Und "Täglich frisch geröstet"? Bekommt schon kurz nach dem Start direkt wieder einen neuen Sendeplatz zugewiesen.

Ab Ende Februar gibt es die Late-Night-Show nicht dienstags zu sehen, sondern samstags - erstmalig ist das am 27. Februar der Fall. Die Rede ist von "einigen Malen", die "Täglich frisch geröstet" auf den Mitternachts-Sendeplatz nach "Take me out" wechselt. Dies geschehe "aus planerischen Gründen", erklärte eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage, ohne jedoch "The Masked Singer" als Grund zu nennen. Auch auf TVNow ändert sich dadurch der Rhythmus: Dort wird die Show dann jeweils mittwochs und freitags, also einen Tag vor der TV-Ausstrahlung, ab 20:15 Uhr zum Abruf bereitstehen.