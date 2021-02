In der Nacht auf Montag steigt in den USA der Super Bowl, also das Finale der laufenden Saison der National Football League (NFL). Im deutschen Free-TV ist ProSieben der ausstrahlende Sender. Zusammen mit ProSieben Maxx hatte man in dieser Spielzeit zahlreiche Matches der Liga übertragen. Nach dem Finale beginnt in der NFL die Off-Season, erst im September geht es in den USA weiter. Auf Football muss ProSieben Maxx im Sommer nun aber nicht verzichten, denn Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, ist sich mit der European League of Football einig geworden. Insgesamt wird ProSieben Maxx in der anstehenden Saison 13 Spiele der neu gegründeten Liga senden. Weitere Livespiele sollen auf ran.de übertragen werden.

Im Juni startet die Premierensaison der Liga. Insgesamt zehn reguläre Spieltage sowie zwei Halbfinals und der 'European League of Football Bowl' als Finale stehen auf dem Spielplan. Mit dabei sind auch zahlreiche deutsche Teams, nämlich Mannschaften aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt, Hannover sowie Stuttgart. Internationales Flair verspricht die Teilnahme von Barcelona und Breslau.

"Die Erfolgsgeschichte von Football in Deutschland geht weiter. Mit der European League of Football bieten wir unseren Zuschauern eine neue, attraktive Liga dieser faszinierenden Sportart", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner. Man wolle die Saison mit dem einzigartigen "ran Football"-Spirit begleiten und sie vom Start weg in der Community etablieren. Patrick Esume, bekannt als "ran"-Kommentator, ist Commissioner der Liga und bekräftigt: "Mit der European League of Football wollen wir diesem wunderbaren Sport auch auf unserem Kontinent die professionelle Bühne geben, die Spieler und Fans verdienen."