ZDFneo wird bald die britische Dramedy "Pure" ausstrahlen, das hat der Sender jetzt angekündigt. Die sechsteilige Serie, die 2019 bei Channel 4 zu sehen war, wird am Freitag, den 26. März, an einem Abend ausgestrahlt. Los geht’s allerdings erst um 23:40 Uhr, sodass man schon bis kurz nach 3 Uhr wach bleiben muss, um die letzte Folge zu sehen. Der Fokus liegt also augenscheinlich auf der Mediathek, dort wird die Serie ab dem 27. März um 10 Uhr zum Abruf bereitstehen.

In der Serie geht es um Marnie (Charly Clive), die bei einer Rede auf der Hochzeitsfeier ihrer Eltern plötzlich zwanghafte Gedanken an Sex bekommt0. Diese bringen sie so durcheinander, dass sie die Bühne verlässt. Sie flieht nach London. Dort trifft Marnie auf ihre alte Schulfreundin Shereen (Kiran Sonia Sawar), bei der sie bald einzieht. Über ihr Problem, ständig an Sex denken zu müssen, erzählt sie Shereen nichts. Auch der Besuch bei einer Ärztin hilft Marnie nicht, ihre perversen Gedanken unter Kontrolle zu bringen.

Ihr Geheimnis belastet Marnie sehr. Sie versucht, sich mit Alkohol zu betäuben, und geht auf eine Party. Als sie dort eine Frau namens Amber (Niamh Algar) trifft, kommt es zwischen den beiden Frauen zu einem Kuss. In London lernt sie außerdem Charlie (Joe Cole) kennen, der unter Pornosucht leidet. Trotz positiver Kritikern hat Channel 4 die Serie nicht für eine zweite Staffel verlängert. In Deutschland war "Pure" bislang nur bei Joyn Plus+ zu sehen.

Nachschub hat nun auch das ZDF angekündigt - allerdings in ganz anderer Form. Beim Sender meldet sich am Sonntag, den 21. März, die Sendung "Duell der Gartenprofis" zurück. Die sieben neuen Ausgaben sind wie gehabt immer sonntags ab 14 Uhr zu sehen. Moderiert wird das Format von Eva Brenner, zwei Gartenprofis entwickeln unterschiedliche Ideen für jeden Garten und bewerben sich um den Auftrag der Besitzer. Produziert wird die Sendung von Bavaria Entertainment.