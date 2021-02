Während RTL sein "Dschungelcamp" gerade erst durch eine "Dschungelshow" in Hürth ersetzte, sind Sat.1 und Endemol Shine Germany gewillt, die Produktion der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" trotz der Corona-Pandemie im Ausland durchzuziehen. Wie der Privatsender am Dienstag bestätigte, haben die Dreharbeiten inzwischen in Thailand begonnen.

Offiziell bekannt sind jetzt auch die Namen der insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auf die Realityshow einlassen: Demnach werden Giulia Siegel, Prinz Marcus von Anhalt, Melanie Müller, Willi Herren, Patricia Blanco, Chris Töpperwien, Elena Miras, Katy Bähm, Emmy Russ, Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen um die "Goldene Kokosnuss" und die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro kämpfen.

Über diese Namen war schon im Vorfeld spekuliert worden. Neu dabei ist dagegen Kate Merlan, die in der Vergangenheit schon an diversen Fernsehshows teilnahm, und den Platz von Georgina Fleur eingenommen hat. Merlan musste sich im Vorfeld der Produktion ebenso wie alle anderen 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Zudem wurden die Kandidatinnen und Kandidaten nach Angaben von Sat.1 mehrfach negativ auf Corona getestet.

Dass Sat.1 einen derartigen Aufwand betreibt, um die zweite Staffel trotz Corona produzieren zu können, zeigt, wie wichtig das Format für den Sender ist: Die erste Staffel hatte sich im vergangenen Jahr mit durchschnittlich mehr als drei Millionen Zuschauern und Marktanteilen von mehr als 20 Prozent in der Spitze als Überraschungs-Erfolg entpuppt. Ein Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen steht noch nicht fest.