am 09.02.2021 - 11:10 Uhr

Aus dem ehemaligen Zuhause von Gunter Gabriel soll dank Olli Schulz und Fynn Kliemann ein Ort für Kreative und Konzerte werden, eine neue Hamburger Location für Musik. Den Weg dorthin begleitet Netflix mit einer Dokusoap, für die es jetzt einen Ausstrahlungstermin gibt: "Das Hausboot", so der schlichte Titel, steht ab Dienstag, den 9. März zum Abruf bereit. Entstanden sind vier Folgen, die die zweijährigen Arbeiten begleiten.

Gezeigt wird die "Geschichte einer Zerreißprobe - für die Nerven eines jeden Heimwerkers und nicht zuletzt die einer gerade erst knospenden Männerfreundschaft", wie Netflix es nennt. Aus der Zeitung hatte Olli Schulz zuvor vom Verkauf des schwimmenden Zuhauses erfahren und Fynn Kliemann direkt ins Boot geholt. "Wenn es jemanden gibt, der Bock hat mit mir dieses Boot aufzumöbeln und der das auch kann, dann - hab ich mir gedacht - ist das Fynn Kliemann", so Schulz.

Kliemann, der das Format mit seiner Firma Kliemannsland auch selbst produziert: "Ich kannte Olli gar nicht, wir sind bisschen durch Hamburg getingelt und zwei bis drei Tage Tage später kam er mit der Idee zum Hausboot um die Ecke." Kurzerhand entwickelten die zwei ihre gemeinsame Vision: Einen Rückzugsort für kreatives Schaffen, mit Musikstudio, Sonnendeck, einer riesigen Küche, Sitzecke und Kamin.

Dass die Freundschaft durch die gemeinsame Arbeit an dem Hausboot auf eine harte Probe gestellt wurde, zeigt eine andere Äußerung von Fynn Kliemann: "Olli ist mein Anker, der mich runterzieht." Am Ende der vier Folgen wird sich zeigen, was aus dem Boot geworden ist - und aus Männerfreundschaft der beiden Romantiker.

"Misfit"-Serie kommt zu Netflix

Unterdessen wurde bekannt, dass in Kürze die Dreharbeiten für eine neue Netflix-Serie namens "Misfit" beginnen werden, hinter der Splendid Film und der niederländische Produktionspartner NewBe stehen. Bereits drei Filme der Highschool-Comedy sind in Belgien und den Niederlanden entstanden, nun soll eine Serie auch das weltweite Netflix-Publikum amüsieren. Auch hierzulande hat es in der Vergangenheit bereits eine Kino-Adaption gegeben.