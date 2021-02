Mit dem Hamburger Kiez hat sich RTLzwei in der Vergangenheit schon in mehren Folgen von "Reeperbahn privat" auseinandergesetzt, nun blickt der Sender in einer neuen Doku-Reihe in die Hauptstadt. Ab dem 4. März strahlt der Privatsender zunächst vier Folgen von "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" aus. Zu sehen ist das von Story House produzierte Format jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.

Die Doku will das Publikum in einen Stadtteil mitnehmen, der immer wieder mit gescheiterter Integration, Drogen und Clan-Kriminalität von sich reden macht. Gezeigt wird der Alltag von Menschen, die dort leben und arbeiten. So geht es etwa um die 19-jährige Schulabbrecherin Aylin, die drogenabhängig ist und einen Freund hat, der seit einigen Monaten im Gefängnis sitzt. Auch Hassan, Mitglied einer arabischen Großfamilie, wird im Rahmen von "Kiez knallhart" mit der Kamera begleitet.

Mit dem Neustart baut RTLzwei den Bereich der Sozial-Reportagen weiter aus, der in der Vergangenheit regelmäßig für hohe Quoten sorgte. Der ganz große Hype hat inzwischen zwar nachgelassen, doch noch immer füllt der Privatsender viele Sendeplätze mit Formaten wie "Hartz und herzlich" oder "Armes Deutschland".