am 10.02.2021 - 14:57 Uhr

Die britische True-Crime-Serie "The Pembrokeshire Murders" findet ihre deutsche TV-Heimat zunächst bei der Deutschen Telekom. Auf deren Plattform MagentaTV wird das Format ab dem 11. März zum Abruf bereitstehen. In der Produktion von ITV Studios steht Schauspielstar Luke Evans, bekannt aus der "Hobbit"-Trilogie und "Die Schöne und das Biest", in der Rolle von Ermittler Wilkins dem Mörder John Cooper (Keith Allen, "Kingsman: Golden Circle") gegenüber.

Und darum geht's: Mitte der 2000er-Jahre rollt Kriminalkommissar Steve Wilkins den bisher ungeklärten Fall eines Serienkillers wieder auf. Der Ermittler und sein Team hoffen, den lang gesuchten Täter endlich zu fassen. Dafür setzen sie auf moderne Technik: DNA-Überprüfungen, die Analyse der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sowie eine Fernsehshow bringen Wilkins letztlich auf die richtige Spur - und die Behörden können John Cooper als Mörder überführen.

Die Aufnahmen für die Serie, die auf einer wahren Begebenheit beruhen, konnten im vergangenen Jahr gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Lockdown in Wales fertiggestellt werden.