Im neuen Logo von RiC.today ist ein Andreaskreuz zu finden (siehe rechts) - auch das soll an Schottland erinnern. Das Sendermaskottchen, der Rabe, feiert den Relaunch zudem mit Dudelsack und Schottenrock. RiC.today zeigt Filme, Serien und Beiträge und hat sich vorgenommen, die Englischkenntnisse der Kontinentaleuropäer und deren Freundschaft mit Schottland zu stärken. Mit dem Relaunch gehe man "einen Schritt weiter in Richtung Aktualität und Edutainment", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der YFE.

Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG, ergänzt: "Durch die Lockdown-Maßnahmen sind Eltern sensibler geworden, was Kinder und Jugendliche am Bildschirm konsumieren. Die Bildschirmzeit dabei sinnvoll zu gestalten, ist unsere Aufgabe. Mit RiC.today ist für jeden etwas dabei und gleichzeitig verbessern Kinder ihre Englischkenntnisse. Unsere linearen Sender werden daneben zumeist am großen Bildschirm gesehen, denn Filme am Handy zu erleben verhindert das Gemeinschaftserlebnis und ist schlecht für die Augen. Bei Ric.today ist unser Motto: War is not a star."

RiC.today ist nach Angaben der YFE AG von Schottland bis zum Schwarzen Meer via Satellit empfangbar (Eutelsat 16A, Transponder D8, der A1 Telekom Austria Group) und wird an Netzbetreiber auch über IP angeboten. In der ersten Phase ist RiC.today in Großbritannien, USA, Österreich eingespeist.