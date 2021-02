Mit Zielgruppen-Marktanteilen um die drei Prozent verabschiedete sich "5 Gold Rings" mit Moderator Steven Gätjen in der dritten Januar-Woche vorerst vom Bildschirm. Um 19 Uhr setzt Sat.1 seitdem auf eine weitere Folge von "Buchstaben Battle", jener Show, die auch schon um 18 Uhr beim Sender zu sehen ist. Was mit den nicht mehr gezeigten, aber schon produzierten einstündigen Folgen der Gätjen-Sendung passiert, ist noch nicht bekannt. Immerhin gibt Sat.1 der Spielidee nun eine weitere Chance. Denn ein neues Promi-Special will der Sender am 5. März 2021 zeigen – von 20:15 bis 23 Uhr. Somit wandert die Sendung wieder auf den Freitagabend, dorthin wo sie einst auch startete.

Denn: Ehe die erste Folge am Vorabend lief, trommelte der Sender schon einmal mit einer Promi-Show in der Primetime. Am 9. Oktober 2020 sicherte sich das Format damals rund 1,3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie 7,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Beides sind bis heute geltende Bestwerte, dennoch aber keine Ergebnisse, die damals für allzu großen Jubel in den Gängen der Sat.1-Zentrale gesorgt haben dürften. Im kommenden Promi-Special wird Steven Gätjen derweil Verona Pooth, Jochen Schropp, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Jasmin Wagner, Oliver Petszokat sowie Steffen Henssler als Kandidatinnen und Kandidaten begrüßen. Sie spielen um einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro für den guten Zweck. Es gilt dabei auf "Deutschlands größtem Quiz-LED-Boden" Ringe richtig zu platzieren.

"5 Gold Rings" ist nicht der einzige Rückkehrer dieser Tage. Schon ab dem 14. Februar 2021 baut Kabel Eins sein Programm am Sonntag um. Zuletzt zeigte der Kanal zwischen 15 und 20:15 Uhr mehrere Re-Runs von "Mein Lokal, dein Lokal". Fortan übernehmen in dieser Sendeschiene vier alte Ausgaben der einstigen Vorabend-Produktion "Schrauben, sägen, siegen – Das Duell". Darin treten zwei Paare mit ihren Projekten im direkten Duell gegeneinander an. Gebaut wird unter den strengen Augen der Konkurrenz und von Heimwerker-König Mark Kühler. Nur er entscheidet am Ende, wer das Duell gewinnt. Die Produktion lief bis Juni 2018 mit niedrigen Werten am Kabel-Eins-Vorabend, wurde damals aber schon sonntags wiederholt. Dort wurden dann teils Zielgruppen-Marktanteile von fünf Prozent oder gar etwas mehr ermittelt.