Aus der Kreativschmiede von Fernsehproduzent Dick Wolf kommen nicht nur die "Law & Order"-Serien oder das "Chicago"-Franchise, sondern nun auch die Serienwelt "FBI", die der Macher in Amerika für den Broadcaster CBS umsetzt. Neben "FBI: Special Crime Unit", das in Deutschland derzeit donnerstags in Sat.1 zu sehen ist (zuletzt übrigens mit weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf verlorenen Pfaden unterwegs), gibt es nun auch einen Ableger namens "FBI: Most Wanted" und diesen wird der Münchner Sender ab dem 4. März 2021 donnerstags im Programm haben. Die Auftaktepisode ist direkt nach der vorerst letzten "FBI"-Episode, also um 21:15 Uhr, zu sehen.

In der Serie geht es um ein Team der Ermittlungsbehörde, das sich täglich einer sehr hohen Gefahr aussetzt, um die meistgesuchten Verbrecher Amerikas dingfest zu machen. Julian McMahon mimt Hauptermittler Jess LaCroix. Kellan Lutz, Roxy Sternberg und Keisha Castle-Hughes spielen weitere Rollen. CBS startete die Serie im Januar 2020, die erste Staffel umfasst 14 Episoden. Weil die Serie in Amerika immer mehr Zuschauer gewann und die Reichweiten auf teils über neun Millionen anstiegen, war eine zweite Staffel nie wirklich in Gefahr. Sie ist derzeit bei CBS auf Sendung.

Einen Krimi-Rückkehrer begrüßt derweil sixx an seinem Vorabend: Das zuletzt von Kabel Eins gesendete "Numb3rs – Die Logik des Verbrechens" übernimmt beim Sender für Frauen einen recht prominenten Slot. Beginnend am Montag, 1. März 2021, sind die Ermittlungen von Montag bis Freitag immer um 19:20 Uhr zu sehen. Noch bis Ende Februar sind zu dieser Zeit alte Folgen von "Grey's Anatomy" beheimatet. Die Krankenhaus-Drama-Serie wandert dafür ab März auf den Sendeplatz um 18:35 Uhr. Dafür entfällt eine Episode von "Ghost Whisperer", jene Serie bleibt aber auch im dritten Monat des Jahres im Line-Up – sie läuft dann aber nur noch mit vier Folgen am Stück, beginnend jeweils gegen 15 Uhr.