am 11.02.2021 - 14:26 Uhr

© MG RTL D / Stefan Gregorowius / i&u TV Steffen Hallaschka

Gleich drei Stunden Sendezeit räumt RTL am Montag, 8. März 2021 ab 20:15 Uhr für "RTL Spezial – Angriff auf unsere Kinder und was WIR dagegen machen können!" frei. Der Moderator präsentiere in dem Format ein Experiment zu einem Thema, das "uns alle angeht". Die Sicherheit von Kindern im Internet. Geklärt werden soll unter anderem die Frage, welche Gefahr von scheinbar harmlosen Apps ausgehe und wie Kinder effektiver geschützt werden können. Mit welchen Inhalten die Produktion ganz genau gefüllt wird, hat RTL noch nicht verraten.

Das Magazin "Extra" wird an diesem Sendetag entfallen, die Sondersendung läuft bis um 23:15 Uhr, direkt danach startet dann "Spiegel TV".