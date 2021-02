Im Jahr 2004 ist in Deutschland der Bezahlsender The History Channel gestartet, fünf Jahre später nannte A+E den Sender um, seither sendet er unter dem Namen History. Nun hat man sich dafür entschieden, den Dokusender erneut umzubenennen. Aus History wird wieder The History Channel, das hat ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. Der neue Name gilt für die Marke History weltweit, also nicht nur für Deutschland.

Intern hat man die Kommunikation bereits umgestellt, so spricht das Unternehmen mittlerweile nur noch von The History Channel. On Air wird es aber zunächst keine Veränderung geben. Das aktuelle Logo mit dem History-Schriftzug greife den Namen des Senders auch weiterhin auf, heißt es vom Unternehmen. In den sozialen Netzwerken wird der Name dagegen angepasst. Teilweise ist das schon geschehen, teilweise steht die Änderung noch aus.

Das Deutschlandgeschäft von A+E läuft unter der Dachmarke A+E Networks Germany. Das Unternehmen, das rechtlich dahinter steht, ist The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG - das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Der Name des Unternehmens, der nun auch wieder zum Sender passt, sorgte in der Vergangenheit manchmal für Verwirrung, weil der Name des Senders eben schlicht History war. Neben The History Channel betreibt das Unternehmen hierzulande auch noch den True-Crime-Sender Crime + Investigation (früher A&E).

A+E Networks Germany ist Teil von A+E EMEA, das wiederum zu 100 Prozent zum US-Medienkonzern Hearst gehört. Bis vor wenigen Jahren war A+E ein 50:50-Joint-Venture von Hearst und Disney. Weil Disney aber die Fox Networks Group mit Sendern wie National Geographic übernahm, forderte die Europäische Kommission Disney auf, seine Anteile an A+E in Europa zu verkaufen. Das tat man, seit 2019 gehört der europäische Arm von A+E komplett zu Hearst. Die nun angekündigte Änderung des Namens von History in The History Channel erfolgt trotzdem weltweit, also auch in den USA. Dort ist A+E Networks nach wie vor eine Tochter von Hearst und Disney.