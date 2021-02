Der internationale Newssender der BBC, BBC World News, ist in China wegen angeblicher "gesetzeswidriger Inhalte" verboten worden. Wie die chinesische Rundfunkregulierungsbehörde mitteilte, habe der Sender gegen die Richtlinien für die Berichterstattung im Land verstoßen. Daher erlaube man BBC World News nicht mehr, weiterhin in China zu sehen. Den jährlichen Antrag auf Ausstrahlung akzeptiere man nicht.

Die Rede ist von ernsten Verstößen gegen Übertragungsrichtlinien. So wirft China dem Sender unter anderem vor, nicht wahrheitsgetreu und fair berichtet zu heben. Darüber hinaus sei der Grundsatz verletzt worden, dass die Berichterstattung den "nationalen Interessen" Chinas nicht schaden dürften.

Tatsächlich dürfte das Verbot von BBC World News in China eine Retourkutsche sein. Erst vor wenigen Tagen hatte die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom dem englischsprachigen Newssender CGTN die Lizenz entzogen. Das Unternehmen hinter dem Sender, die Star China Media Limited, hatte keine redaktionelle Kontrolle über den Sender. Ein Versuch von CGTN, die Lizenz auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, scheiterte, weil das direkt der kommunistischen Partei Chinas gehörte. Das ist laut britischen Rundfunkregeln verboten (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus liefen schon seit Monaten weitere Verfahren bei der Ofcom gegen CGTN, unter anderem weil der Sender ein erzwungenes Geständnis eines ehemaligen britischen Journalisten ausgestrahlt haben soll.

In der Vergangenheit hatte die chinesische Regierung schon mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollte gegen chinesische Medien im Ausland vorgegangen werden. Bei der BBC zeigte man sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP "enttäuscht" ob der Entscheidung der chinesischen Behörden. "Die BBC ist der vertrauenswürdigste internationale Nachrichtensender der Welt und berichtet fair, unparteiisch, furchtlos und ohne Bevorzugung über Geschichten aus der ganzen Welt", so eine Sprecherin.

BBC World News ist in China ohnehin schwer zu empfangen und in den meisten TV-Angeboten gar nicht enthalten. Laut Reuters sei der Sender bislang aber an einigen Orten und auch in Hotels verfügbar gewesen. Bei zwei Journalisten der Nachrichtenagentur, die in China arbeiten, ist BBC World News schon jetzt nicht mehr verfügbar.