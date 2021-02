am 12.02.2021 - 15:27 Uhr

Lange hielt sich Angela Merkel mit Fernsehinterviews zurück, nun gibt die Bundeskanzlerin bereits das dritte Interview innerhalb von weniger als zwei Wochen. Wie das ZDF mitteilte, wird sich Merkel am Freitagabend den Fragen von Moderatorin Marietta Slomka stellen. Das Gespräch wird ab 22:00 Uhr im Rahmen des "heute-journals" zu sehen sein, erste Ausschnitte laufen um 19:00 Uhr in der "heute"-Sendung.

Anlass für das Gespräch ist die in dieser Woche beschlossene Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 7. März, auf die sich Bund und Länder in dieser Woche geeinigt haben. Dies werfe jedoch Fragen auf - "zu Öffnungsperspektiven, zur Einschätzung der Gefahr, die von den Virusvarianten ausgeht, und zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bewältigung der Pandemie", heißt es von Seiten des ZDF.

Anfang des Monats war Angela Merkel bereits zu Gast in der ARD-Sendung "Farbe bekennen", die von mehr als fünf Millionen Zuschauern gesehen wurde. Nur zwei Tage später strahlten dann auch RTL und ntv ein Interview mit der Kanzlerin aus. Jetzt ist also das ZDF an der Reihe. Online steht das Gespräch schon zum Abruf bereit.