Seriennachschub besorgt hat sich der Sony Channel: Ab dem 29. April wird der Pay-TV-Sender die vierte Staffel von "Call My Agent!" als exklusive Deutschlandpremiere im Programm haben. Mit dieser vierten Runde geht die französische Serie zu Ende. Der Sony Channel wird die finalen Folgen immer donnerstags ab 22:05 Uhr ausstrahlen.

Neben Camille Cottin werden in den neuen Folgen unter anderem auch Hollywood-Star Sigourney Weaver ("Avatar") und Jean Reno mitmischen. Erneut geht es um die Agentur ASK, in der nur die besten Schauspielerinnen und Schauspieler vertreten werden. Die Branche ist hart und die Konkurrenz schließlich riesengroß. Wer in dieser Agentur einen Job als Agent hat, muss nicht nur versuchen, für seine Filmstars lukrative Angebote an Land zu ziehen, sondern sich auch jeden Tag mit den Allüren seines Kunden beschäftigen und diesen so gut es geht bei Laune halten…

Die finale Staffel umfasst sechs Ausgaben. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung werden die Episoden auch auf Abruf bereit stehen. Die ersten drei Staffeln gibt es in der Mediathek ebenfalls – sie können zeitlich flexibel gestreamt werden.