am 15.02.2021 - 13:06 Uhr

"Der reale Irrsinn" zählt gewiss zu den beliebtesten Rubriken in der Satire-Show "extra 3". Jetzt bekommt die Reihe ein neues Spin-Off: Unter dem Titel "extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn auf der Couch" besucht das NDR Fernsehen in den kommenden Monaten gleich sieben Mal sein Publikum.

Neu ist, dass die "extra 3"-Autorin Linda Luft die Realsatiren zuerst einigen Zuschauerinnen und Zuschauern in deren Wohnzimmern gezeigt hat. Deren Reaktionen, Kommentare und ihr ungläubiges Staunen bilden den roten Faden der 30-minütigen Spezialausgaben, in denen es um den Amtsschimmel und Politik-Irrsinn in Norddeutschland und im Rest der Republik geht.

Die erste Ausgabe wird bereits an diesem Mittwoch um 22:50 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Weitere Folgen sind für den 31. März, 12. Mai, 28. Juli, 22. September, 20. Oktober und 15. Dezember geplant. Eine reguläre Ausgabe von "extra 3" ist in dieser Woche am Donnerstag um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen.