Auch wenn das ZDF am Karfreitagsabend eigentlich nicht auf sein reguläres Freitagabendprogramm setzt, meldet sich um 20:15 Uhr noch "Der Alte" mit der ersten von insgesamt acht neuen Folgen im Programm zurück. Die Serie mit Jan-Gregor Kremp alias Richard Voss erklomm im vergangenen Jahr neue Quoten-Höhen mit im Schnitt über 6,2 Millionen Zuschauern - einem Lockdown-bedingten Schub. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Zusatz-Faktor bei der Ausstrahlung ab April in diesem Jahr vielleicht schon weg fällt.

Ab 21:15 Uhr schwenkt das ZDF dann auf eine Feiertags-Sonderprogrammierung um - und zeigt ausgerechnet am Karfreitag, als laut Bibel Jesus am Kreuz starb, die Free-TV-Premiere des 2018 erschienenen Kinofilms "Was uns nicht umbringt". Anders als bei der in früheren Jahren von der Kirche so angeprangerten Karfreitags-Ausstrahlung von "Stirb langsam" geht's aber nicht um Action und Gewalt, es handelt sich vielmehr um eine Beziehungskomödie, geschrieben und inszeniert von Sandra Nettelbeck.

August Zirner spielt darin den Psychotherapeuten Max, der sich in seine Patientin, die spielsüchtige Sophie (Johanna ter Stege) verliebt, die eigentlich gerade versucht, ihre Beziehung zu retten. Das bringt auch das Leben des Therapeuten gehörig ins Wanken. Drumherum gibt's aber noch einen ganzen Kosmos an neurotischen Patienten mit weiteren amourösen Verstrickungen.