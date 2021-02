Neben den klassischen Sponsoren und Lizenzpartnern, bei denen es sich in diesem Jahr um Dr. Oetker, Mars Deutschland mit den "M&Ms", SC Johnson mit der "WC Ente"und McDonald's Deutschland handelt, hat die Seven.One Entertainment Group für die neue Staffel von "The Masked Singer", die am Dienstag um 20:15 Uhr startet, auch noch Apple Music als neuen Partner an Land gezogen. Das Besondere ist hier die direkte Einbindung ins Konzept des Formats - denn wer keinen Hinweis auf die Stars unter der Maske verpassen will, der muss beim Musikstreaming-Dienst von Apple vorbei schauen.

Dort findet sich unter dem Kuratoren-Profil von "The Masked Singer" für jede der zehn Masken eine eigene Playlist, in der jede Woche auch "exklusive Indiziensongs" versteckt werden, die also einen Hinweis auf den jeweiligen Star liefern sollen. Bei ProSieben verweist man darauf, dass das Angebot testweise drei Monate lang auch kostenfrei genutzt werden kann. Auch für Android-Handys steht eine entsprechende App zur Verfügung. Die Aktion, die gemeinsam von Seven.One Media, der Seven.One AdFactory und ProSieben umgesetzt wird, wird auch online und über die Social-Media-Kanäle der Sendung beworben.

Andreas Kösling, Chief Commercial Officer der Seven.One Entertainment Group, kommentiert die neue Partnerschaft: "Die innovative Einbindung von Apple Music – ganz nah am Sendungskonzept – zeigt, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, starke TV-Marken über unsere eigenen Plattformen hinaus zu verlängern. Durch die kreative Idee rund um die Sendungsmechanik konnten wir Apple Music erstmals für die Kommunikation rund um ein TV-Format begeistern – näher am Content geht nicht! Und unsere Zuschauer haben mit den zusätzlichen Hinweisen in den Apple Music Playlisten sicher ebenfalls Spaß."