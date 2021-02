120 der schlechtesten Filme aller Zeiten haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten seit dem Start der Reihe im Jahr 2013 bereits bei Tele 5 auf den Bildschirm gebracht und wortreich kommentiert - und noch ist das Reservoir an filmischer Z-Ware offenbar nicht erschöpft. Auch in diesem Jahr meldet sich "SchleFaZ" mit einer Frühjahrs-Staffel zurück, die nach Ostern ab dem 9. April immer freitags um 22:10 Uhr zu sehen sein wird.

Los geht's am 9. April mit "Macabra - Die Hand des Teufels", einem mexikanischen Horror-Film, in der eine alte Silbermine zum Schauplatz satanistischer Rituale wird. Die amerikanischen Besitzer wollen beweisen, dass keine Gefahr droht - stoßen aber auf einen 300 Jahre alten Fluch bei dem der Verlust der linken Hand droht. Eine Woche später geht's dann in die Zukunft: Der Film "America 3000" aus den Cannon Filmstudios spielt im Jahr 2890, in dem die herrschenden Frauen Männer als Sklaven halten.

Als "No Budget Horror" beschreibt Tele 5 den kanadischen Film "Zombie Nightmare", der am 23. April zu sehen sein wird. Motörhead und Pantera liefern hier den Soundtrack zum Rachefeldzug der Untoten. Zum Staffelfinale am 30. April wartet dann "Angel's - Höllenkommando" viel Haut auf. Leichtbekleidete Las-Vegas-Stripperinnen werden darin zu Elite-Soldatinnen ausgebildet und versuchen, eine Geisel aus der Hand von Terroristen zu befreien.

Kleiner Vorgeschmack aus einer Kunden-Rezension auf Amazon zu den "Angel's"? "Die Story ist an den Haaren herbei gezogen. Die Darstellerinnen sind grottenschlecht. Die Dialoge sind einfach nur dumm. Die Kulissen sind aus Pappmáche." Klingt also ganz nach handelsüblicher SchleFaZ-Ware. Bei allen vier Filmen ist Tele 5 übrigens der erste Sender, der sich traut, sie dem deutschen Publikum im Fernsehen vorzusetzen. Dank der Aufbereitung durch Kalkofe und Rütten fährt der Sender mit den "SchleFaZ" aber seit Jahren hervorragende Quoten ein. Im letzten Jahr stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 3,8 Prozent. Zum Vergleich: Der Tele 5-Senderschnitt lag 2020 bei einem Prozent.