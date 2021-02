Am 23. Februar baut Disney sein Streaming-Angebot Disney+ deutlich aus und integriert weitere Inhalte unter dem Star-Label - und somit Inhalte, die man in den USA etwa bei Hulu findet. Zugleich steigt man nun auch groß in die Produktion eigener europäischer Serieninhalte ein. Bis 2024 will man 50 europäische Produktionen in Auftrag geben - und die ersten zehn hat man nun bereits vorgestellt. Neben zwei deutschen Serien (mehr dazu im DWDL-Interview) gehören auch vier französische, drei italienische und ein niederländisches Projekt dazu. Das Spektrum reicht dabei von Serien bis zu Dokus.

Diego Londono, EVP, Media Networks and Content, The Walt Disney Company EMEA, sagt dazu: "Mit unserer Strategie zur Auftragsvergabe demonstrieren wir unser Engagement, erstklassige Originals zu produzieren, die sowohl auf die lokalen Märkte zugeschnitten sind, dabei aber auch das kreative Ziel ins Auge gefasst haben, ein weltweites Publikum damit anzusprechen. Europa genießt auf der ganzen Welt den Ruf eines kreativen Powerhouse, was in Kombination mit Disneys Expertise im Bereich des hochwertigen Storytellings und seinen Beziehungen zu Top-Talenten auf und abseits des Screens sicherstellen wird, dass Disney+ die erste Adresse für spannendes und ansprechendes Entertainment in Europa ist."

Liam Keelan, Vice President Original Content, The Walt Disney Company EMEA, ergänzt: "Diese ersten zehn Projekte verkörpern unsere ehrgeizige Vision für lokale Produktionen. Unser erstes europäisches Angebot unterstreicht Disneys regionales Engagement für herausragende und vielfältige Talente und spiegelt unseren Wunsch wider, mit den allerbesten Kreativen der Branche zusammenzuarbeiten."

Die zehn europäischen Originals im Einzelnen

"Sam - Ein Sachse" (Deutschland): Die Miniserie erzählt die wahre Geschichte von Ostdeutschlands erstem schwarzen Polizisten Samuel Meffire. Die Serie zeigt, wie Meffire während der frühen 90er Jahre zu einer Mediensensation und in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung das Symbol von Vielfalt in der modernen Gesellschaft wurde. Doch nur wenige Jahre später landete er als Staatsfeind selbst hinter Gittern. Produziert wird die Serie von Jörg Winger ("Deutschland 83") und Tyron Rickets, Produktionsfirma ist die UFA Fiction-Tochter Big Window Productions. (Star)

"Sultan City" (Deutschland): Sultan ist die Mutter einer respektablen deutschtürkischen Familie, die zufällig zum Kopf einer kriminellen Unterwelt wird und entdeckt, dass sie und ihre Töchter ein Talent für dieses Geschäft haben. Als Showrunnerinnen fungieren Ayla Gottschlich und Aysel Yilmaz, Headautorin ist Ipek Zübert. (Star)

"Oussekine" (Frankreich): Die vierteilige Miniserie untersucht die Ereignisse vom 5. Dezember 1986, die zum Tod des jungen Studenten Malik Oussekine führten. Die Serie konzentriert sich auf den Kampf seiner Familie um Gerechtigkeit und erforscht die enormen Auswirkungen, die dieser hochkarätige Fall auf die französische Gesellschaft hatte. Die Serie wurde von Antoine Chevrollier ("Baron Noir", "Büro der Legenden") kreiert und inszeniert. Co-Autoren sind Faïza Guène, Julien Lilti und Cédric Ido. (Star)

"Parallels" (Frankreich): Die Fantasy-Serie folgt vier Teenagern, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ein mysteriöses Ereignis sie in eine parallele Dimension katapultiert. Sie tun alles, um zu verstehen, was passiet ist und versuchen, wieder nach Hause zu kommen. HInter der Serie stehen Quoc Dang Tran und Anastasia Heinzl, produziert wird es von Empreinte Digitale und Daïmôn Films. (Disney+)

"Weekend Family" (Frankreich): Es handelt sich um eine Komödie über das Leben einer neuen Stieffamilie, die sich jedes Wochenende trifft. Als der Vater eine Beziehung mit einer neuen Partnerin eingeht, nehmen die Wochenenden eine ganz neue Wendung. Weekend Family wird von der Groupe Elephant produziert und wurde von Baptiste Filleul ("Der Wald") entwickelt. Die Autoren sind Nour Bensalem, Géraldine de Margerie, Julie-Anna Grignon, Marion Carnel und Paul Madillo. (Disney+)

"Soprano: Sing or Die" (Frankreich): Hier handelt es sich um eine Dokumentarserie, die einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines der populärsten französischen Plattenkünstler bei der Arbeit mit seiner Crew in Vorbereitung auf eine große Stadiontour im Sommer 2022 bieten soll. Die Serie erzählt von Soprano und seinen Freunden - von ihren bescheidenen Anfängen in Marseille bis zu ihrem heutigen Erfolg. (Star)

"The Good Mothers" (Italien): In der Krimi-Serie, die auf dem Buch der Journalistin Alex Perry basiert, wird die Mafia komplett aus Frauenperspektive dargestellt. Die Serie zeigt die schockierende wahre Geschichte dreier Frauen, die in den tödlichsten und wohlhabendsten der italienischen Mafia-Clans hineingeboren wurden und wie sie mit einer mutigen Staatsanwältin zusammenarbeiteten, um ihn zu Fall zu bringen. Für das Recht zu Überleben und um eine neue Zukunft für ihrer Kinder aufzubauen müssen sie ihre eigene Familie bekämpfen. Ausführende Produzenten sind Juliette Howell und Tessa Ross für House Productions und Mario Gianani and Lorenzo Gangarossa für Wildside. Geschrieben wurde die Serie von Stephen Butchard (Star)

"Boris" (Italien): Hier führt Disney eine bereits bekannte Comedy-Serie fort, die ursprünglich hinter den Kulissen einer fiktiven Low-Budget-Dramaserie namens "The Eyes of the Heart" angesiedelt war. Die neue Staffel bringt die brandneue Staffel die alte Crew wieder zusammen. Bald müssen sie jedoch feststellen, dass sich die Welt des Fernsehens verändert hat; Social Media, Influencer und diverse Streaming-Plattformen bestimmen das Gesetz. Wie werden sich unsere Protagonisten in dieser neuen Welt behaupten? "Boris" wird von The Apartment, einer Fremantle Company, produziert. (Star)

"The Ignorant Angels" (Italien): Der Regisseur Ferzan Ozpetek adaptiert den italienischen Kinohit "La Fate Ignoranti" als Serie. Als Antonias Ehemann Massimo bei einem Autounfall ums Leben kommt, findet sie heraus, dass er eine gleichgeschlechtliche Affäre mit einem Mann namens Michele hatte. Sie ist am Boden zerstört, aber die prüde Antonia entwickelt eine unerwartete und bewegende Freundschaft mit Michele und seinem Kreis von Exzentrikern. Die Serie wird von R&C Productions produziert. (Star)

"Feyenoord Rotterdam" (Niederlande): Für die Sportdokumentation öffnet der gleichnamige Fußballverein seine Türen. Gezeigt werden soll, was wirklich abseits des Spielfeldes passiert. Produktionsfirma ist Lusus Media. (Star)