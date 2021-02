am 16.02.2021 - 13:31 Uhr

Sandra Maischberger hat ein Interview mit Microsoft-Gründer Bill Gates geführt. Zu sehen ist das Gespräch in Ausschnitten am Mittwoch um 22:50 Uhr im Rahmen ihrer ARD-Talkshow "Maischberger. Die Woche". Das gesamte 45-minütige Interview wird einen Tag später ab 21:45 Uhr bei Tagesschau 24 ausgestrahlt, wie die ARD mitteilte. Der Infokanal wiederholt zuvor ab 20:15 Uhr auch noch einmal die aktuelle Ausgabe von "Maischberger. Die Woche".

Bill Gates entwickelte sich in den vergangenen Monaten für viele Verschwörungstheoritiker zum Hassobjekt vieler Corona-Skeptiker. Darüber kann der Milliardär und Stiftungsgründer nur staunen: "Es ist sehr schwer zu verstehen, warum ich den Wunsch haben sollte, Menschen zu überwachen. Und was überhaupt die Verbindung ist, zwischen Mikrochips und Impfstoffen. Ich verstehe das überhaupt nicht", wird Gates vorab zitiert.

Und weiter: "Einige sind so abgedreht, dass man sich fragen muss, ob man überhaupt darauf antworten soll." Vorwürfe, er profitiere von der Corona-Pandemie, wies Gates im Gespräch mit Maischberger zurück. All seine Arbeit zu den Impfstoffen sei komplett ehrenamtlich. "Mein Reichtum verringert sich jedes Jahr wegen der Stiftung, die jetzt in diese Kampagnen investiert."