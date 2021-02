RTL wird am 15. März zur besten Sendezeit die Reportage "Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen der Polizei" ausstrahlen, das hat der Sender jetzt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Sendung, in der RTL einen Blick hinter die Kulissen von Polizeiarbeit gewähren will. Anders als bei "Team Wallraff" passiert das aber nicht undercover, sondern mit der Genehmigung der Polizei.

Henning Baum hat dafür die sächsische Polizei 20 Tage lang begleitet. So war er bei Einsätzen mit dabei und hat mit Polizisten gesprochen, aber auch mit ihren Familien, Bürgern und Kritikern will Baum im Rahmen der Reportage ins Gespräch kommen. Inhaltlich soll es auch darum gehen, was es aus den Polizisten macht, wenn sie immer wieder zur Zielscheibe werden. Dafür hat er auch mit einem Ex-Polizisten gesprochen, der inzwischen als Polizei-Seelsorger arbeitet. "Er möchte vermitteln, zwischen der Polizei und den Bürgern", heißt es von RTL zu der Rolle des Schauspielers, der in "Der letzte Bulle" ja auch mal einen Polizisten gespielt hat.

Bei der echten Polizei hat Baum nun einen Sport-Aufnahmetest gemacht und ein Zugriffs- sowie ein Schießtraining absolviert. Zwischen September und Dezember 2020 war Baum zudem mehrfach bei echten Einsätzen dabei, etwa bei dem vielkritisierten Einsatz auf der Anti-Corona-Demo in Leipzig am 7. November. Produziert wird die Reportage inhouse.

"Mir ist es wichtig zu zeigen, dass hinter der Uniform bei aller berechtigten öffentlichen Kritik auch Menschen stecken, die sich für einen der härtesten Jobs unserer Gesellschaft entschieden haben, dafür eine extrem anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen um anschließend selbst dann mit Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und Empathie aufzutreten, wenn ihnen blanker Hass entgegenschlägt", sagt Baum über die Reportage.