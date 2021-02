am 17.02.2021 - 13:17 Uhr

"Mit Sky Sport F1 wollen wir der riesigen Motorsport-Fangemeinde in Deutschland das beste TV-Erlebnis aller Zeiten bieten und sie bestens unterhalten", so Charly Classen, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland. Mit dem neuen Sender folgt Sky dem Beispiel der englischen Kollegen, die schon seit einiger Zeit einen eigenen Formel-1-Kanal im Portfolio haben. Hierzulande wird der Sender, den Sky-Kunden mit Sport-Paket auf Kanal 201 empfangen können, neben der Formel 1 auch alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Super Cup übertragen.

Herzstück ist aber freilich die Formel 1, die mit Beginn der neuen Saison exklusiv bei Sky zu sehen sein wird. Eine Ausstrahlung im Free-TV wird es nur noch bei ausgewählten Rennen geben, RTL ist komplett raus. Punkten will Sky auch abseits der Rennen, etwa mit den Pressekonferenzen und verlängerten Sendezeiten für Vorberichte und Analysen. Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings sollen darüber hinaus in Ultra-HD gezeigt werden. Ergänzt wird das Angebot um Dokumentationen und Serien rund um die Rennserie.

Bis zum Start der neuen Saison hat Sky außerdem verschiedene Thementage angekündigt, an denen noch einmal Formel-1-Klassiker der letzten Jahrzehnte den Weg ins Programm finden werden. Dazu gehören unter anderem die besten Rennen von Michael Schumacher, die größten Erfolge von Sebastian Vettel und alle Weltmeisterschafts-Rennen von Lewis Hamilton. Außerdem werden sämtliche Debüts von zwölf deutschen Fahrern in der Formel 1 seit 1994 in voller Länge gezeigt, darunter auch jene der heutigen Sky-Experten Timo Glock und Ralf Schumacher.