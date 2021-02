am 17.02.2021 - 17:30 Uhr

Debatten um Lockerungen des Corona-Lockdowns und die Ausbreitung der Mutanten bestimmen in diesen Tagen die politische Agenda. Angesichts dessen hält RTL wieder eine Sondersendung für angebracht: Wie der Kölner Sender jetzt ankündigte, wird es am Donnerstag um 20:15 Uhr abermals ein "RTL aktuell Spezial" mit Peter Kloeppel zu sehen geben. Das viertelstündige Special trägt den Titel "Corona-Krise - Mutationen auf dem Vormarsch".

Durch die Programmänderung beginnt "Der Lehrer" erst um 20:30 Uhr, der Start von "Magda macht das schon" verschiebt sich auf 21:30 Uhr, ehe "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" um 22:00 Uhr beginnen wird. Auch am späten Abend wirbelt das News-Special das Programm ein wenig durcheinander: So gibt es um 22:30 Uhr nur eine Wiederholung von "Magda macht das schon" zu sehen, nachdem ursprünglich zwei Aufgüsse der Comedyserie geplant waren.

Die neue Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" erhält dagegen mehr Sendezeit: Moderator "Knossi" geht schon um 23:00 Uhr an den Start und darf somit eine ganze Stunde witzeln. Pünktlich zum "RTL-Nachtjournal" um Mitternacht ist der Programmplan des Senders also wieder in der Reihe.