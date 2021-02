Mehr als 50 Jahre ist es her, dass der Westernfilm "Django" mit Franco Nero in der Hauptrolle um die Welt ging. Jetzt plant Sky Italia zusammen mit dem französischen Pay-TV-Sender Canal+ eine Neuauflage in Form einer zehnteiligen Serie. Produziert wird die Serie in englischer Sprache von der ITV-Studios-Tochter Cattleya und Atlantique Productions. Schon ist jetzt klar, dass Sky die "Django"-Neuauflage auch in Deutschland ausstrahlen wird.

© Filip Van Roe Matthias Schoenaerts

Hinter der Kamera setzen Sky und Canal+ indes auf viele Personen, die schon an "Gomorrah" beteiligt waren, darunter Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli, die "Django" kreiert und geschrieben haben. Francesca Comencini übernimmt derweil die künstlerische Leitung und führt bei den ersten Folgen Regie. "Ich war sehr angetan von diesem Projekt, da es extrem starke weibliche Charaktere gibt und eine zum Nachdenken anregende Neubewertung von Männlichkeit im Western-Genre liefert", sagt sie.

Die Serie spielt im Wilden Western der 1860er und 1870er Jahre. Django, der acht Jahre zuvor vom Mord an seiner Familie heimgesucht wurde, sucht noch immer nach seiner Tochter und ist schockiert, sie in New Babylon, einer Stadt der Ausgestoßenen, zu finden, wo sie einen Mann heiraten will. Jetzt, da sie eine erwachsene Frau ist, möchte sie, dass Django wieder verschwindet, weil sie glaubt, er könne die Stadt in Gefahr bringen.