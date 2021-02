An True-Crime-Formaten besteht derzeit wahrlich kein Mangel - diverse kleine Sender, aber auch Vox füllen wöchentlich viele Stunden mit Formaten dieses Genres. Der Spartensender RTLplus hat jetzt, inmitten zahlreicher Wiederholungen, acht neue Folgen von "Anwälte der Toten - Verbrechen, die Deutschland bewegten" angekündigt.

Zu sehen sind diese ab dem 17. März jeweils mittwochs um 22:00 Uhr. Rechtsmediziner Dr. Claas Buschmann rollt in der von Spiegel TV produzierten Reihe spektakuläre Verbrechen neu auf, darunter einen grausamen Mord, der im Zusammenhang mit einem Banküberfall im Münsterland steht und die Polizei seit mehr als 20 Jahren beschäftigt. Eine erste Staffel des "Anwälte der Toten"-Ablegers war bereits 2020 mit guten Quoten bei RTLplus zu sehen.

Aktuell zeigt RTLplus am Mittwochabend bereits Wiederholungen von "Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf" - erst in dieser Woche steigerte der Sender damit den Marktanteil im Laufe des Abends auf bis zu 3,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die alten Folgen bleiben auch Mitte März ab 20:15 Uhr sowie am späten Abend im Programm.