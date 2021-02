am 18.02.2021 - 15:11 Uhr

Nach der überaus erfolgreichen Premiere legen ARD, ORF und SRF im April mit einer neuen Ausgabe von "Quiz ohne Grenzen" nach. In der von Jörg Pilawa moderierten Quizshow treten erneut prominente Kandidatinnen und Kandidaten aus mehreren europäischen Ländern gegeneinander an. Zu sehen gibt es die zweite Folge am Samstag, den 3. April um 20:15 Uhr.

Als Gäste, die sich Pilawas Fragen stellen, haben Sylvie Meis, Dagi Bee, Álvaro Soler, Giovanni Zarrella, Sky du Mont, Martina Hingis, Thomas Muster und Jürgen von der Lippe. Dazu kommen Geiger David Garrett und Alexander Kumptner als Special Guests, die in jeweils einer Raterunde im Mittelpunkt stehen. Während Garrett bekannte europäische Nummer-Eins-Hits präsentiert, geht's bei Kumptner um Nationalgerichte aus Europa.

Die erste Ausgabe vom "Quiz ohne Grenzen" war Mitte Dezember zu sehen und erreichte damals alleine im Ersten durchschnittlich mehr als fünfeinhalb Millionen Zuschauer. Bemerkenswert war dabei auch der Erfolg beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die von i&u TV produzierte Sendung starke 15,3 Prozent Marktanteil. Angesichts dessen ist es also verständlich, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird.

An den beiden darauffolgenden Tagen gibt es im Ersten derweil nochmal ein Wiedersehen mit dem Mehrteiler "Unsere wunderbaren Jahre". Diesmal als sechsteilige Serie geschnitten, laufen jeweils drei Folgen am Ostersonntag, den 4. April, sowie am Ostermontag, den 5. April ab 17:45 Uhr.